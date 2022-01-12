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Відносини з НАТО на критично низькому рівні, - Міноборони Росії

Автор: Юлія Бойко

Відносини між Росією і НАТО на сьогодні знаходяться на критично низькому рівні. Альянс нібито відкидає пропозиції щодо деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Російсько-натовські відносини знаходяться на критично низькому рівні. Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, терористичної загрози, розгортання чергової гонки озброєнь, а також повної деградації архітектури безпеки в Європі", - заявив заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін за підсумками засідання Ради Росія - НАТО.

За його словами, російська сторона нібито неодноразово пропонувала НАТО вжити заходів щодо деескалації обстановки, але ініціативи були проігноровані.

Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті США за підсумками цієї зустрічі заявили, що Росія не взяла на себе зобов'язання відвести війська від кордонів України.

А в НАТО попередили, що можуть посилити військову присутність на східному фланзі, якщо Росія зважиться на вторгнення.

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