Відносини з НАТО на критично низькому рівні, - Міноборони Росії

Відносини між Росією і НАТО на сьогодні знаходяться на критично низькому рівні. Альянс нібито відкидає пропозиції щодо деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Російсько-натовські відносини знаходяться на критично низькому рівні. Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, терористичної загрози, розгортання чергової гонки озброєнь, а також повної деградації архітектури безпеки в Європі", - заявив заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін за підсумками засідання Ради Росія - НАТО.

За його словами, російська сторона нібито неодноразово пропонувала НАТО вжити заходів щодо деескалації обстановки, але ініціативи були проігноровані.