Відносини з НАТО на критично низькому рівні, - Міноборони Росії

Відносини між Росією і НАТО на сьогодні знаходяться на критично низькому рівні. Альянс нібито відкидає пропозиції щодо деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Російсько-натовські відносини знаходяться на критично низькому рівні. Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, терористичної загрози, розгортання чергової гонки озброєнь, а також повної деградації архітектури безпеки в Європі", - заявив заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін за підсумками засідання Ради Росія - НАТО.
За його словами, російська сторона нібито неодноразово пропонувала НАТО вжити заходів щодо деескалації обстановки, але ініціативи були проігноровані.
Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті США за підсумками цієї зустрічі заявили, що Росія не взяла на себе зобов'язання відвести війська від кордонів України.
А в НАТО попередили, що можуть посилити військову присутність на східному фланзі, якщо Росія зважиться на вторгнення.