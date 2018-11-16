Щодо сина прем'єра Чехії відкрили справу за відвідування анексованого Криму

Фото: Андрей Бабіш (flickr.com)

Андрія Бабіша-молодшого звинувачують у незаконному перетині кордону України

Правоохоронні органи Чехії відкрили кримінальну справу проти Андрея Бабіша-молодшого, сина прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша, за незаконний перетин кордону України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Idnes.

Зокрема, після скандалу із відвідуванням окупованого Криму Бабіш-молодший заявив, що його викрали. Як сказав крайовий поліцейський управління Ян Птачек, у ході розслідування цієї заяви предмет злочину знайти не вдалося. Після цього У син прем'єра Чехії став фігурантом справи про незаконний перетин кордону України.

"Поліція почала кримінальну справу за підозрою у вторгненні в іноземну країну", - сказав Птачек.

Наразі Бабіш-молодший проживає в Швейцарії і правоохоронні органи Чехії на даний момент не можуть з ним зв'язатися. Алепрем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, заявив, що він поспілкувався з сином і допускає з ним можливу зустріч.

У прокуратурі Чехії додали, що наразі питання про міжнародний ордер на арешт Бабіша-молодшого не вирішується.

Нагадаємо, нещодавно помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що синові прем'єр-міністра Чехії Андрею Бабішу-молодшому можуть заборонити в'їзд до України. Зокрема, синові чешського прем'єра загрожує заборона на в'їзд в Україну та штраф за незаконний перетин кордону.

Після "Кримського скандалу" сенат Чехії прийняв резолюцію із закликом до прем'єра скласти повноваження. У відповідь прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на тлі скандалу, пов'язаним із відвідуванням його сином анексованого Криму заявив, що ніколи не піде у відставку.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2017 році син прем'єр-міністра Чехії Андрей Бабіш-молодший заявив поліції, що батько силоміць вивіз його на територію окупованого Криму, щоб заховати на час розслідування корупційного скандалу. Син глави уряду назвав це "викраденням".

У свою чергу, прем'єр-міністр Чехії заперечив звинувачення щодо його сина. Він додав, що Бабіш-молодший психічно хворий.