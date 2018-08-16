В отношении члена правления "Укрзализныци" в суд направлено 36 протоколов, - НАПК

Чиновник не указал в декларации доход превысил 300 тыс. гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 36 протоколов в отношении члена правления ПАО "Укрзализныця" Александра Бужора, который не указал в декларации существенные изменения в имущественном состоянии. Об этом говорится в сообщении НАПК.

Отмечается, что Бужор, получая доход по месту работы, должен был подавать соответствующее уведомление при получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала порог в 50 прожиточных минимумов.

Следовательно, сумма полученных чиновником денег составляла от 101 тыс. 739 гривен до 337 тыс. 861 гривен. Однако ни разу Бужор таких сообщений не подавал.

"Ответственность за непредставление или несвоевременное представление уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172 - 6 Куоап. Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в НАПК.

Напомним, 15 августа 2018 года, НАПК внесла предписание министру культуры Украины Евгению Нищуку в отношении генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука. Установлено, что жена Ивана Ковальчука занимает руководящие должности с 1995 года и до сегодня находится в прямом подчинении у своего мужа - генерального директора музея.