Щодо члена правління "Укрзалізниці" до суду направлено 36 протоколів, - НАЗК

Чиновник не вказав у декларації дохід, що перевищив 300 тис. гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 36 протоколів щодо члена правління ПАТ "Укрзалізниця" Олександра Бужора, який не вказав у декларації суттєві зміни в майновому стані. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Зазначається, що Бужор, отримуючи дохід за місцем роботи, повинен був подавати відповідне повідомлення при отриманні авансу та другої половини заробітної плати, оскільки сума нарахованих йому коштів значно перевищувала поріг у 50 прожиткових мінімумів.

Відтак, сума отриманих чиновником грошей становила від 101 тис. 739 гривень до 337 тис. 861 гривень. Однак жодного разу Бужор таких повідомлень не подавав.

"Відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані передбачена частиною другою статті 172 - 6 КУпАП. Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, 15 серпня 2018 року, НАЗК внесло припис міністру культури України Євгену Нищуку стосовно генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Івана Ковальчука. Встановлено, що дружина Івана Ковальчука обіймає керівні посади з 1995 року та до сьогодні перебуває в прямому підпорядкуванні у свого чоловіка - генерального директора музею.