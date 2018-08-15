НАЗК внесло припис Нищуку

Припис стосується порушення ЗУ "Про запобігання корупції"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис міністру культури України Євгену Нищуку стосовно генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Івана Ковальчука. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як зазначається, НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про внесення трьох приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону.

Зокрема, приписи внесено міністру культури України Євгену Нищуку стосовно Генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війн Івана Ковальчука, а також Житомирському міському голові Сергію Сухомлину та виконуючому обов’язки головного лікаря Комунального підприємства "Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Токмацької міської ради Віталію Пасєвіну стосовно їх підлеглих.

Повідомляється, що припис, внесений Нищуку стосується порушення вимог частини четвертої статті 28 ЗУ "Про запобігання корупції".

"Міністерством культури України як органом, до повноважень якого належить звільнення з посади Генерального директора музею Івана Ковальчука, не вжито передбачених законодавством заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у його службовій діяльності, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною. Встановлено, що дружина Івана Ковальчука обіймає керівні посади з 1995 року та до сьогодні перебуває в прямому підпорядкуванні у свого чоловіка - генерального директора музею", - йдеться у повідомленні.

Окрім того повідомляється, що припис, який було внесено Житомирському міському голові стосується начальника комунального підприємства "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Юрія Юзвинського, який не передав в управління у тридцятиденний строк з моменту призначення його на посаду належні йому корпоративні права ТОВ "Інструмент-Полісся", чим порушив вимоги частини першої статті 36 ЗУ "Про запобігання корупції".

Також припис було внесено виконуючому обов’язки головного лікаря Комунального підприємства "Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Токмацької міської ради стосовно його підлеглого Володимира Тарасенка, заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення цього підприємства.

"За результатами перевірки встановлено: під час виконання обов’язків головного лікаря Володимир Тарасенко надав інформацію про стан здоров’я пацієнта у відповідь на запит адвоката. Цим він порушив законодавство, зокрема, вимоги статті 43 ЗУ "Про запобігання корупції" щодо нерозголошення інформації", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК перевірило декларації чотирьох міністрів, трьох суддів та народного депутата.

Також повідомлялося, що НАЗК внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову.

Так, НАЗК внесло припис Авакову після планових перевірок дотримання вимог закону про запобігання корупції в держорганах. Крім припису Авакову, НАЗК направило до суду ще 3 протоколи про адмінправопорушення відносно посадових осіб.

Перевірка в МВС встановила, що чиновники відомства в порушення закону, не повідомили НАЗК про 30 випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій чиновниками відомства.