В УЗ прокоментували можливість компенсацій пасажирам за неналежні умови перевезення

Пасажирські вагони в "Укрзалізниці" відповідають санітарно-технічним нормам

Виплати компенсацій пасажирам поїздів за неналежні умови проїзду не передбачені нормативними та нормативно-правовими актами. Про це повідомили в ПАТ "Укрзалізниця", передає "Укрінформ".

Зокрема, зазначається, що пасажирські перевезення здійснюються пасажирськими вагонами, котрі "відповідають санітарно-технічним та іншим нормам, що забезпечують безпеку для життя та здоров'я пасажирів".

"Відшкодування компенсаційних виплат пасажирам за неналежні умови проїзду нормативними та нормативно-правовими актами не передбачено", - зазначили в "Укрзалізниці".

Також додали, що згідно з договором перевезення, у якості якого слугує квиток, перевізник зобов'язаний доставити пасажира до пункту призначення у терміни, вказані в проїзному документі.

Протягом 2018 року, як повідомили в УЗ, не зафіксовано звернень пасажирів до суду щодо порушення їхніх прав під час перевезень залізницею.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" до кінця літа поділить поїзди на три класи - комфорт, стандарт та економ. Зараз УЗ знаходиться на фінальній стадії узгодження змін з Міністерством інфраструктури.