Отношение госдолга к ВВП Украины упало ниже 60%

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Правительство активно погашает долги

По итогам первого квартала 2019 года отношение государственного долга Украины к ВВП снизилось до 59%. Такая оценка содержится в Инфляционном отчете Национального банка за апрель.

Как отмечается в обзоре, в начале года правительство активно привлекало долговые ресурсы. Это, во-первых, связано с плотным графиком погашения долга, а во-вторых, с потребностью в финансировании дефицита, учитывая незначительные поступления от приватизации. Средства привлекались как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В частности, получены средства от доразмещения ОВГЗ и заем под гарантии Всемирного банка.

Однако ключевым источником финансирования дефицита остались заимствования на внутреннем рынке - как в национальной, так и в иностранной валюте. Львиную их долю составляли краткосрочные бумаги. Хотя объемы погашения обязательств были значительными, привлечения существенно их превысили, отмечают эксперты НБУ.

"Несмотря на такие привлечения, государственный и гарантированный государством долг в целом уменьшился на 1,0% с начала года - до 2147 млрд грн по состоянию на конец марта 2019 года. Это обусловлено выплатами по гарантированным долгом, в частности перед МВФ. Дополнительным фактором было незначительное укрепление гривны", - говорится в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Всемирного банка отношение государственного долга к ВВП Украины в 2018 году снизилось до 63,2%. Всемирный банк прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП в 2019 году снизится до 60,1%, в 2020 году до 57,9%, в 2021 году до 55,7%. При этом 2016 году отношение госдолга к ВВП составило 81,2%, в 2017 году - 72,3%.

Напомним, в конце четвертого квартала 2018 года отношение государственного долга к ВВП в зоне евро (19 стран) составило 85,1%, в 28 странах Европейского союза - 80,0%.