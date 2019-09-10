После отмены моратория на землю менее 10% украинцев сразу продадут свои паи

Если будет снят мораторий на куплю-продажу земли, сразу продадут свои земельные паи 7% собственников. Об этом сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина на презентации опроса, передает корреспондент РБ-Украина.

По данным опроса, еще 4% респондентов планируют докупить землю.

Бекешкина считает, что эти данные опровергают распространенное мнение о том, что вся земля будет продана после отмены моратория.

При этом 50% собственников земли ничего не будет делать после отмены моратория, не продавать, ни покупать.

Данные опроса свидетельствуют, что 11% оставят землю у того же арендатора, еще 2% сменят арендатора.

Однако значительная часть респондентов (26%) не знают, что они будут делать.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - до зимы отменить мораторий.

Напомним, по данным опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре - ноября 2018 года, большинство граждан Украины (72%) выступали против купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживали открытие рынка земли.