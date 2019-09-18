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Скасування мораторію на землю підтримують лише 30% українців

Новини » Економіка    18.09.2019 - 11:10
Скасування мораторію на землю підтримують лише 30% українців
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кількість прихильників ринку землі трохи зросла, але більшість, як і раніше, - проти

Пропозицію президента Володимира Зеленського скасувати мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримують 31,0% українців. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

На запитання щодо ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 року негативну відповідь дали 49,1% респондентів.

Ще 7,1% заявили про байдужість до питання про ринок землі, а 12,8% вагаються з відповіддю.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінету міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, Центр Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в жовтні - листопада 2018 року, більшість громадян України (72%) виступали проти купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і тільки 13% підтримували відкриття ринку землі.

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