Отменено около 5000 авиарейсов из-за непогоды на Восточном побережье США
Фото: снежная буря в США привела к отмене около трех тысяч авиарейсов (facebook.com/airportboryspil)
Более 5 000 запланированных на субботу авиарейсов отменены в США. Причиной стала приближающаяся снежная буря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Национальная метеорологическая служба заявила, что шторм приведет к опасным метелям и сделает полеты "почти невозможными". Служба отслеживания рейсов FlightAware сообщила, что с пятницы по воскресенье было отменено около 4900 рейсов в США.
Большинство отмененных рейсов приходятся на аэропорты таких городов как Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк и Филадельфия.
Как сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS), на Восточном побережье США ожидаются сильные снегопады с порывистыми ветрами.
Ранее мы писали, что в США отменили более 2,4 тысячи авиарейсов в первый день нового года.