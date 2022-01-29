Отменено около 5000 авиарейсов из-за непогоды на Восточном побережье США

Более 5 000 запланированных на субботу авиарейсов отменены в США. Причиной стала приближающаяся снежная буря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Национальная метеорологическая служба заявила, что шторм приведет к опасным метелям и сделает полеты "почти невозможными". Служба отслеживания рейсов FlightAware сообщила, что с пятницы по воскресенье было отменено около 4900 рейсов в США.

Большинство отмененных рейсов приходятся на аэропорты таких городов как Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк и Филадельфия.

Как сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS), на Восточном побережье США ожидаются сильные снегопады с порывистыми ветрами.