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Отменено около 5000 авиарейсов из-за непогоды на Восточном побережье США

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Суббота 29 января 2022 00:16
Отменено около 5000 авиарейсов из-за непогоды на Восточном побережье США Фото: снежная буря в США привела к отмене около трех тысяч авиарейсов (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Анна Полисученко

Более 5 000 запланированных на субботу авиарейсов отменены в США. Причиной стала приближающаяся снежная буря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальная метеорологическая служба заявила, что шторм приведет к опасным метелям и сделает полеты "почти невозможными". Служба отслеживания рейсов FlightAware сообщила, что с пятницы по воскресенье было отменено около 4900 рейсов в США.

Большинство отмененных рейсов приходятся на аэропорты таких городов как Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк и Филадельфия.

Как сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS), на Восточном побережье США ожидаются сильные снегопады с порывистыми ветрами.

Ранее мы писали, что в США отменили более 2,4 тысячи авиарейсов в первый день нового года.

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