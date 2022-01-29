Скасовано близько 5000 авіарейсів через негоду на східному узбережжі США
Фото: снігова буря в США призвела до скасування близько трьох тисяч авіарейсів (facebook.com/airportboryspil)
Близько 5 000 запланованих на суботу авіарейсів скасовані в США. Причиною стала снігова буря, що наближається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Національна метеорологічна служба заявила, що шторм призведе до небезпечних хуртовин і зробить польоти "майже неможливими". Служба відстеження рейсів FlightAware повідомила, що з п'ятниці по неділю було скасовано близько 4900 рейсів в США.
Більшість скасованих рейсів припадають на аеропорти таких міст як Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк і Філадельфія.
Як повідомляє Національна метеорологічна служба США (NWS), на Східному узбережжі США очікуються сильні снігопади з поривчастими вітрами.
Раніше ми писали, що у США скасували понад 2,4 тисячі авіарейсів у перший день нового року.