Скасовано близько 5000 авіарейсів через негоду на східному узбережжі США

Близько 5 000 запланованих на суботу авіарейсів скасовані в США. Причиною стала снігова буря, що наближається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Національна метеорологічна служба заявила, що шторм призведе до небезпечних хуртовин і зробить польоти "майже неможливими". Служба відстеження рейсів FlightAware повідомила, що з п'ятниці по неділю було скасовано близько 4900 рейсів в США.

Більшість скасованих рейсів припадають на аеропорти таких міст як Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк і Філадельфія.

Як повідомляє Національна метеорологічна служба США (NWS), на Східному узбережжі США очікуються сильні снігопади з поривчастими вітрами.