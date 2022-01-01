В США отменили более 2,4 тысячи авиарейсов в первый день нового года

Авиакомпании США отменили более 2,4 тысячи рейсов в первый день 2022 года. Решение приняли из-за непогоды и резкого распространения штамма коронавируса "Омикрон" среди экипажей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

По данным агентства, авиакомпании были вынуждены отменить рейсы из-за непогоды, которая обрушилась на США. Еще одной причиной стало резкое увеличение заболеваемости "Омикроном" среди сотрудников перевозчиков.

Погода стала причиной отмены многих рейсов в Новый год для большинства авиакомпаний, включая United Airlines , Delta Air Lines и JetBlue Airways. Кроме того, перевозчики отменили сотни рейсов в праздничные дни, сославшись на заражение "Омикроном" среди экипажей.

Согласно данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, с кануна Рождества американские авиакомпании отменили более 12 тысячи рейсов в США и были вынуждены отложить еще несколько тысяч.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявило, что сбои в работе перевозчиков, скорее всего, продолжатся. "Погода и интенсивное сезонное движение, вероятно, приведут к некоторым задержкам в ближайшие дни", - отметили в организации.