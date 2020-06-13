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ВНО в Украине могут отменить, - образовательный омбудсмен

Новости » Общество     13.06.2020 - 06:35
ВНО в Украине могут отменить, - образовательный омбудсмен
Фото: приглашение на ЗНО (УНИАН)

Омбудсмен сообщил, что готовятся соответствующие документы

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что ВНО в Украине в 2020 году может быть отменено. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Об этом омбудсмен написал в Facebook.

Горбачев сообщил, что получил соответствующую информацию из "трех независимых источников".

"В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока что не подтверждена официально", - написал омбудсмен.

ВНО в Украине могут отменить, - образовательный омбудсмен

Отметим, что основную сессию ВНО в Украине из-за карантина вследствие распространения коронавирус перенесли. Ее проведение запланировано с 25 июня по 17 июля. Пробное ВНО в Украине запланировано на 15 и 17 июня.

Об отмене тестирования в Минобразования официально не объявляли.

РБК-Украина писало, что мэр Киева предлагает отменить ВНО для тех выпускников, кто не планирует поступать в вузы в этом году.

Ранее РБК-Украина писало, как будет проходить тестирование ВНО-2020.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ВНОомбудсмен
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