ВНО в Украине могут отменить, - образовательный омбудсмен

Омбудсмен сообщил, что готовятся соответствующие документы
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что ВНО в Украине в 2020 году может быть отменено. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Об этом омбудсмен написал в Facebook.
Горбачев сообщил, что получил соответствующую информацию из "трех независимых источников".
"В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока что не подтверждена официально", - написал омбудсмен.
Отметим, что основную сессию ВНО в Украине из-за карантина вследствие распространения коронавирус перенесли. Ее проведение запланировано с 25 июня по 17 июля. Пробное ВНО в Украине запланировано на 15 и 17 июня.
Об отмене тестирования в Минобразования официально не объявляли.
РБК-Украина писало, что мэр Киева предлагает отменить ВНО для тех выпускников, кто не планирует поступать в вузы в этом году.
Ранее РБК-Украина писало, как будет проходить тестирование ВНО-2020.
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Автор: Инна Собора