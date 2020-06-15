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Скасування ЗНО може створити корупційні ризики, - Міносвіти

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 17:19
Скасування ЗНО може створити корупційні ризики, - Міносвіти
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Міносвіти закликало не скасовувати ЗНО

Міністерство освіти закликало не скасовувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Як зазначили в МОН, його відміна може призвести до створення корупційних ризиків при вступі.

Про це повідомили у прес-службі Міносвіти.

У міністерстві зазначили, що готові провести незалежне оцінювання в безпечних умовах.

"МОН готове до проведення ЗНО в безпечних умовах і у відповідності з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря України та епідеміологічної ситуації. Скасування ЗНО неприпустима, оскільки це єдиний об'єктивний інструмент оцінки та механізм прозорого вступу до вузу, а його відсутність створить значні корупційні ризики", - повідомили в міністерстві.

Як повідомили в Міносвіти, зараз йде підготовка до проведення сесії ЗНО в період з 25 червня по 17 липня. При цьому Міністерство охорони здоров'я готує параметри для проведення безпечного проведення ЗНО. Вони повинні бути затверджені 16 червня.

Нагадаємо, минулого тижня освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що в Україні через погіршення ситуації з коронавірусом можуть скасувати ЗНО.

Також повідомлялося, що пробне ЗНО можна буде пройти двома способами - онлайн або заповнивши паперові зошити та бланки будинку.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МОНВНОвступна кампанія
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