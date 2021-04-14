Отмена перевода часов: комитет Рады взялся за доработку закона

Указано, что при подготовке законопроекта поступило дополнительно четыре поправки, из которых три предлагается отклонить, а одну учесть частично. Она предусматривает отменить переход на летнее время с 1 января 2022 года.

Во время обсуждения члены комитета поддержали предложение отменить сезонный переход времени. В то же время предлагается остаться на зимнем времени для того, чтобы обеспечить более комфортное использование светлого времени.

Комитет не поддержал поправку, которой предлагалось оставить переход времени до определения стран Европейского союза, а также поправку, предусматривающую отменить сезонный переход и остаться на летнем времени.

"Принятие решения по законопроекту №4201 перенесено на следующие заседания комитета по вопросам экономического развития", - сказано в сообщении.