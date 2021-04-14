RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Скасування переведення годинників: комітет Ради взявся за доопрацювання закону

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку взявся за доопрацювання до повторного другого читання закону про скасування переведення годинників. Йдеться про законопроект №4201.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що під час підготовки законопроекту надійшло додатково чотири поправки, з яких три пропонується відхилити, а одну врахувати частково. Вона передбачає скасувати перехід на літній час з 1 січня 2022 року.

Під час обговорення члени комітету підтримали пропозицію скасувати сезонний перехід часу. Водночас пропонується залишитися на зимовому часі для того, щоб забезпечити комфортніше використання світлого часу.

Комітет також не підтримав поправку, якою пропонувалося залишити перехід часу до визначення країн Європейського союзу, а також поправку, що передбачала скасувати сезонний перехід і залишитися на літньому часі.

"Ухвалення рішення щодо законопроекту №4201 перенесено на наступні засідання комітету з питань економічного розвитку", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 19 березня Рада не змогла скасувати переведення годинників у нашій країні. Парламент відправив на повторне друге читання відповідний законопроект №4201 про обчислення часу в Україні.

Як писало РБК-Україна, за основу ВР прийняла його на початку березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна Радаперевод часов
Читайте також
Опубліковано попередній порядок денний засідання Ради в четвер
Рада хоче дозволити громадам бути засновниками ліцеїв
Прогноз погоди