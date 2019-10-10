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Скасування фінансування програвших вибори партій: закон передали на підпис Зеленському

Новини » Політика    10.10.2019 - 12:30
Скасування фінансування програвших вибори партій: закон передали на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом скасовується фінансування партій, що не подолали 5-ти відсотковий поріг

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1029 його авторства, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Скасування фінансування програвших вибори партій: закон передали на підпис Зеленському

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава ВР Дмитро Разумков.

Відповідно до закону, всі політичні партії, які не подолали 5-відсотковий поріг на виборах до ВР, не будуть фінансуватися з державного бюджету. До цього передбачалося, що державне фінансування отримують партії, за які проголосували 2% виборців.

У цілому ж закон дає старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 2 жовтня ухвалив даний проект закону в другому читанні.

Так, президент вніс до Верховної ради цей закон 29 серпня. У першому читанні Рада прийняла його 11 вересня.

Додамо також, комітет парламенту з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти в цілому законопроект №1029 про перезапуск Національного агентства щодо запобігання корупції.

Відзначимо, нардепи схвалили фінансування партій за рахунок держбюджету з липня 2016 року: депутати ВР ухвалили в другому читанні законопроект № 2123а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За закон у цілому проголосували 229 нардепів при 226 мінімально необхідних.

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