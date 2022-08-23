Открыто уголовное дело. В РФ болезненно отреагировали на снос советского памятника в Латвии

"Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом", - сказано в сообщении.

При этом председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках “дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности”.

Стоит заметить, что решение о сносе советского памятника было одобрено депутатами Сейма Латвии. Сегодня, 23 августа, был завершен демонтаж трех крупных фигур. Полностью снести памятник планируют до 15 ноября.