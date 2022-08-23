RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відкрито кримінальну справу. У РФ болісно відреагували на знесення радянського пам'ятника в Латвії

Фото: У РФ болісно відреагували на знесення радянської пам'ятки в Латвії (скриншот відео Delfi)
Автор: Іван Носальський

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу через знесення в Ризі пам'ятника "визволителям радянської Латвії і Риги від німецько-фашистських загарбників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Слідчого комітету РФ.

"Дії зі знищення пам'ятника радянським воїнам спрямовані проти інтересів Російської Федерації в питаннях збереження історичної пам'яті про діяльність СРСР в роки Другої світової війни і вирішальної ролі в перемозі над нацизмом", - сказано в повідомленні.

При цьому голова СК Олександр Бастрикін доручив слідчим в рамках "дати правову оцінку діям всіх осіб, які приймали рішення про знесення монумента, для притягнення їх до відповідальності".

Варто зауважити, що рішення про знесення радянського пам'ятника було схвалено депутатами Сейму Латвії. Сьогодні, 23 серпня, був завершений демонтаж трьох великих фігур. Повністю знести пам'ятник планують до 15 Листопада.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у столиці Латвії Ризі 22 серпня голосно зносили радянський пам'ятник у Парку Перемоги. На честь цього росіяни влаштували істерику, а кілька надагресивних осіб навіть довелося затримати, щоб вгамувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛатвіяСледком РФКримінальна справа