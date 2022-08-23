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Открыто уголовное дело. В РФ болезненно отреагировали на снос советского памятника в Латвии

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Москва, Вторник 23 августа 2022 21:59
Открыто уголовное дело. В РФ болезненно отреагировали на снос советского памятника в Латвии Фото: В РФ болезненно отреагировали на снос советского памятника в Латвии (скриншот видео Delfi)
Автор: Иван Носальский

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за сноса в Риге памятника "освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

"Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом", - сказано в сообщении.

При этом председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках “дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности”.

Стоит заметить, что решение о сносе советского памятника было одобрено депутатами Сейма Латвии. Сегодня, 23 августа, был завершен демонтаж трех крупных фигур. Полностью снести памятник планируют до 15 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что в столице Латвии Риге 22 августа громко сносили советский памятник в Парке Победы. В честь этого россияне устроили истерику, а несколько сверхагрессивных лиц даже пришлось задержать, чтобы унять.

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