Відкрито кримінальну справу. У РФ болісно відреагували на знесення радянського пам'ятника в Латвії

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу через знесення в Ризі пам'ятника "визволителям радянської Латвії і Риги від німецько-фашистських загарбників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Слідчого комітету РФ .

"Дії зі знищення пам'ятника радянським воїнам спрямовані проти інтересів Російської Федерації в питаннях збереження історичної пам'яті про діяльність СРСР в роки Другої світової війни і вирішальної ролі в перемозі над нацизмом", - сказано в повідомленні.

При цьому голова СК Олександр Бастрикін доручив слідчим в рамках "дати правову оцінку діям всіх осіб, які приймали рішення про знесення монумента, для притягнення їх до відповідальності".

Варто зауважити, що рішення про знесення радянського пам'ятника було схвалено депутатами Сейму Латвії. Сьогодні, 23 серпня, був завершений демонтаж трьох великих фігур. Повністю знести пам'ятник планують до 15 Листопада.