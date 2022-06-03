ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Открыто движение автомобилей по новому участку дороги Киев-Днепр

Новина українською →
Киев, Пятница 03 июня 2022 01:56
Открыто движение автомобилей по новому участку дороги Киев-Днепр Строительство дороги Киев-Днепр (Фото: lb.ua)
Автор: Константин Широкун

В Днепропетровской области открыто движение по новому участку автомобильной дороги Киев-Днепр. Речь идет о готовой части автодороги Н-31 Днепр – Решетиловка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Построенная часть дороги протяженностью 28,6 километров открыта для движения от Днепра до канала Днепр – Донбасс с последующим переходом на дорогу территориального значения Т-04-12 до развязки возле села Могилев.

Дорога Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка строилась с нуля в Днепропетровской и Полтавской областях. Ее общая протяженность 137,5 километра: 58 км по Днепропетровской области и по Полтавской области – 80 км.

Ранее сообщалось, что с 1 июня водители всех автомобилей на украинской регистрации должны оплачивать проезд по платным дорогам в Польше. Исключение коснется только машин, которые перевозят гуманитарную помощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Днепр Укравтодор
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине