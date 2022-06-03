Открыто движение автомобилей по новому участку дороги Киев-Днепр

В Днепропетровской области открыто движение по новому участку автомобильной дороги Киев-Днепр. Речь идет о готовой части автодороги Н-31 Днепр – Решетиловка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Построенная часть дороги протяженностью 28,6 километров открыта для движения от Днепра до канала Днепр – Донбасс с последующим переходом на дорогу территориального значения Т-04-12 до развязки возле села Могилев.

Дорога Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка строилась с нуля в Днепропетровской и Полтавской областях. Ее общая протяженность 137,5 километра: 58 км по Днепропетровской области и по Полтавской области – 80 км.