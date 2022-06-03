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Відкрито рух автомобілів по новій ділянці дороги Київ-Дніпро

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Київ, П'ятниця 03 червня 2022 01:56
Відкрито рух автомобілів по новій ділянці дороги Київ-Дніпро Будівництво дороги Київ-Дніпро (Фото: lb.ua)
Автор: Константин Широкун

У Дніпропетровській області відкрито рух по новій ділянці автомобільної дороги Київ-Дніпро. Йдеться про готову частину автодороги Н-31 Дніпро – Решетилівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Побудована частина дороги протяжністю 28,6 кілометрів відкрита для руху від Дніпра до каналу Дніпро – Донбас з подальшим переходом на дорогу територіального значення Т-04-12 до розв'язки біля села Могилів.

Дорога Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка будувалася з нуля в Дніпропетровській і Полтавській областях. Її загальна протяжність 137,5 кілометра: 58 км по Дніпропетровській області та по Полтавській області – 80 км.

Раніше повідомлялося, що з 1 червня водії всіх автомобілів на українській реєстрації повинні оплачувати проїзд по платних дорогах в Польщі. Виняток торкнеться тільки машин, які перевозять гуманітарну допомогу Україні.

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