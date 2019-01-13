Открыто дело по факту пожара на калушском химзаводе

Фото: пожар в Калуше (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью

Полицейские Ивано-Франковской области открыли уголовное производство из-за пожара на калушском химзаводе "Карпатнефтехим". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).

Напомним, вечером 12 января 2019 в Калуше возник пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим", который занимается переработкой нефтепродуктов. Загорелся пирогаз (топливо, содержит в себе преимущественно водород, метан и этилен). Инженеры завода запретили тушить огонь, зато перекрыли подачу газу. Мэрия Калуша отметила, что угрозы жителям города нет.

Спасателям Ивано-Франковской области удалось локализовать пожар на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше. 50 полицейских обеспечивают охрану общественного порядка на заводе и не допускают приближения людей и транспорта к месту пожара. В общем привлечены руководители районного отдела, следователи полиции и группы реагирования патрульной полиции.

По состоянию на утро 13 декабря ликвидация пожара на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области продолжается.