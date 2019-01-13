Відкрито справу за фактом пожежі на калуському хімзаводі

Фото: пожежа в Калуші (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Поліцейські Івано-Франківської області відкрили кримінальне провадження через пожежу на калуському хімзаводі "Карпатнафтохім". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці встановили, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. В результаті пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків в стані виробничих об'єктів цього підприємства. Причини пожежі та збитки встановлюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).

Нагадаємо, увечері 12 січня 2019 в Калуші виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", який займається переробкою нафтопродуктів. Загорівся пирогаз (паливо, містить у собі переважно водень, метан і етилен). Інженери заводу заборонили гасити вогонь, зате перекрили подачу газу. Мерія Калуша зазначила, що загрози жителям міста немає.

Рятувальникам Івано-Франківської області вдалося локалізувати пожежу на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші. 50 поліцейських забезпечують охорону громадського порядку на заводі і не допускають наближення людей та транспорту до місця пожежі. Загалом залучені керівники районного відділу, слідчі поліції і групи реагування патрульної поліції.

Станом на ранок 13 грудня ліквідація пожежі на заводі "Карпатнафтохім" в Калуші Івано-Франківської області триває.