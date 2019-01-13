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В ГСЧС рассказали о ходе ликвидации пожара на заводе в Калуше

Новости » Происшествия    13.01.2019 - 10:19
В ГСЧС рассказали о ходе ликвидации пожара на заводе в Калуше
Фото: пожар в Калуше (facebook.com/mvs.gov.ua)

В результате пожара никто не пострадал, ликвидация продолжается

Ликвидация пожара на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области продолжается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную служба по чрезвычайным ситуациям в области (ГСЧС).

В настоящее время к тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС в области.

Причина возникновения пожара устанавливается. Кроме того, отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, вечером 12 января 2019 в Калуше возник пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим", который занимается переработкой нефтепродуктов. Загорелся пирогаз (топливо, содержит в себе преимущественно водород, метан и этилен). Инженеры завода запретили тушить огонь, зато перекрыли подачу газу. Мэрия Калуша отметила, что угрозы жителям города нет.

Спасателям Ивано-Франковской области удалось локализовать пожар на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше. 50 полицейских обеспечивают охрану общественного порядка на заводе и не допускают приближения людей и транспорта к месту пожара. В общем привлечены руководители районного отдела, следователи полиции и группы реагирования патрульной полиции.

Пожар на заводе в Калуше локализовали В Калуше горит завод по переработке нефтепродуктов
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