Открытие школ и центров ухода за детьми: в Нидерландах ослабляют карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также с условием обеспечения дистанции между учениками средние школы возобновят работу 1 июня

Нидерланды с 11 мая ослабляют карантин и открывают начальные школы и центры по уходу за детьми. Об этом сообщает Politico.

Также с условием обеспечения дистанции между учениками средние школы возобновят работу 1 июня. Бары и рестораны будут закрыты как минимум до 20 мая, а запрет на проведение массовых мероприятий, включая профессиональный футбол, будет продлен на все лето до начала сентября.

"Я понимаю, что возникло нетерпение, и мы знаем, что быстрое ослабление может привести к тому, что у вируса немедленно появится шанс снова "выстрелить", - сказала премьер-министр Марк Рютте на пресс-конференции.

Напомним, Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не намерен доигрывать оставшиеся матчи чемпионата страны сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Добавим, в Нидерландах фиксируют рост случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала. Рост случаев среди медиков связан с увеличением тестирование на коронавирус.

Отметим, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на 21 апреля превысило 2,5 миллиона человек. Из них 171 850 случаев стали летальными, 659 615 пациентов выздоровели.