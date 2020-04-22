ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відкриття шкіл та центрів догляду за дітьми: у Нідерландах послаблюють карантин

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 12:13
Відкриття шкіл та центрів догляду за дітьми: у Нідерландах послаблюють карантин
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також з умовою забезпечення дистанції між учнями середні школи відновлять роботу 1 червня

Нідерланди з 11 травня послаблюють карантин та відкривають початкові школи і центри по догляду за дітьми. Про це повідомляє Politico.

Також з умовою забезпечення дистанції між учнями середні школи відновлять роботу 1 червня. Бари й ресторани будуть закриті як мінімум до 20 травня, а заборона на проведення масових подій, включаючи професійний футбол, буде продовжена на все літо до початку вересня.

"Я розумію, що виникло нетерпіння, та ми знаємо, що швидке послаблення може привести до того, що у вірусу негайно з'явиться шанс знову "вистрелити", - сказала прем'єр-міністр Марк Рютте на пресконференції.

Нагадаємо, Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) не має наміру догравати решту матчів чемпіонату країни сезону-2019/20, перерваного через пандемію коронавірусу.

Додамо, в Нідерландах фіксують зростання випадків зараження коронавірусом серед медичного персоналу. Зростання випадків серед медиків пов'язане зі збільшенням тестування на коронавірус.

Зазначимо, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі за станом на 21 квітня перевищила 2,5 мільйона людей. Із них 171 850 випадків стали летальними, 659 615 пацієнтів одужали.

Через закриття ринків у Мелітополі почалися протести, є затримані У Кіровоградській області одужали 8 осіб, хворих на COVID-19
Новини України НідерландикарантинКоронавірус
News
On Top