Відкриття шкіл та центрів догляду за дітьми: у Нідерландах послаблюють карантин

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Також з умовою забезпечення дистанції між учнями середні школи відновлять роботу 1 червня

Нідерланди з 11 травня послаблюють карантин та відкривають початкові школи і центри по догляду за дітьми. Про це повідомляє Politico.

Також з умовою забезпечення дистанції між учнями середні школи відновлять роботу 1 червня. Бари й ресторани будуть закриті як мінімум до 20 травня, а заборона на проведення масових подій, включаючи професійний футбол, буде продовжена на все літо до початку вересня.

"Я розумію, що виникло нетерпіння, та ми знаємо, що швидке послаблення може привести до того, що у вірусу негайно з'явиться шанс знову "вистрелити", - сказала прем'єр-міністр Марк Рютте на пресконференції.

Нагадаємо, Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) не має наміру догравати решту матчів чемпіонату країни сезону-2019/20, перерваного через пандемію коронавірусу.

Додамо, в Нідерландах фіксують зростання випадків зараження коронавірусом серед медичного персоналу. Зростання випадків серед медиків пов'язане зі збільшенням тестування на коронавірус.

Зазначимо, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі за станом на 21 квітня перевищила 2,5 мільйона людей. Із них 171 850 випадків стали летальними, 659 615 пацієнтів одужали.