Открытие седьмой сессии, создание ряда ВСК и премии за ВНО: повестка дня Рады

Сегодня, 1 февраля, откроется седьмая сессия Верховной рады девятого созыва. В 10:00 депутаты соберутся на пленарное заседание, а уже завтра, через COVID, будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских группах и фракциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
Ожидается, что сегодня Рада примет проект повестки дня седьмой сессии, создать ряд ВСК, а также принять решение о премии участникам ВНО.
Какие законопроекты сегодня рассмотрят нардепы:
Кроме того, парламентарии должны создать килька временных следственных комиссий Верховной рады:
Вместе с тем, в повестке дня несколько вопросов о ратификации международных соглашений и переименования населенных пунктов в Черкасской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях.
Верховная рада ждет Зеленского
Сегодня, на открытие седьмой сессии Рады приглашен президент Украины Владимир Зеленский, сообщил вчера спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Завтра у нас состоится открытие очередной седьмой сессии Верховной рады девятого созыва... мы направили письма всем: и президенту Украины, и другим лицам, которых в соответствии с регламентом приглашают на открытие сессии", - сказал он.
Напомним, завтра Рада идет на карантин из-за вспышки коронавируса до 15 февраля, Подробнее о порядке работы - в материале РБК-Украина.