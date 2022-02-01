Открытие седьмой сессии, создание ряда ВСК и премии за ВНО: повестка дня Рады

Ожидается, что сегодня Рада примет проект повестки дня седьмой сессии, создать ряд ВСК, а также принять решение о премии участникам ВНО.

Какие законопроекты сегодня рассмотрят нардепы:

6524 - о внесении изменения в пункт 1 Постановления Верховной рады Украины от 1 декабря 2021 года № 1919-IX "О присуждении ежегодной Премии Верховной рады Украины самым лучшим участникам ВНО по результатам обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год";

6354 - о внесении изменений в закон о полном общем среднем образовании, о расширении возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса;

6445 - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приоритетных направлений развития науки и техники и инновационной деятельности.

Кроме того, парламентарии должны создать килька временных следственных комиссий Верховной рады:

4657 - относительно расследования фактов, которые способствовали временной оккупации Крыма;

5196 - относительно расследования фактов коррупции на госпредприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины;

5763 - расследование фактов коррупции и возможной другой противозаконной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в городе Киеве во время реализации инфраструктурных проектов и социально-экономических программ, в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности;

6428 - по вопросам расследования убийства судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области Александра Лободенка и городского головы Кременчуга Олега Бабаева.

Вместе с тем, в повестке дня несколько вопросов о ратификации международных соглашений и переименования населенных пунктов в Черкасской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях.

Верховная рада ждет Зеленского

Сегодня, на открытие седьмой сессии Рады приглашен президент Украины Владимир Зеленский, сообщил вчера спикер парламента Руслан Стефанчук.



"Завтра у нас состоится открытие очередной седьмой сессии Верховной рады девятого созыва... мы направили письма всем: и президенту Украины, и другим лицам, которых в соответствии с регламентом приглашают на открытие сессии", - сказал он.