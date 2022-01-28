ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На карантин. Стефанчук закрыл шестую сессию Рады: как будут работать нардепы

Новина українською →
Киев, Пятница 28 января 2022 12:23
На карантин. Стефанчук закрыл шестую сессию Рады: как будут работать нардепы Фото: спикер Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 января завершилась шестая сессия Верховной рады девятого созыва. Нардепы уходят на карантин из-за вспышки коронавируса до 15 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

"Очередная седьмая сессия Верховной рады Украины начнет свою работу во вторник 1 февраля 2022 года в 10:00. Шестую сессию Верховной рады Украины девятого созыва объявляю закрытой", - сказал спикер ВР Руслан Стефанчук.

Как будут работать нардепы

Впрочем, на следующей неделе, 31 января состоится заседание согласительного совета, после чего 1 февраля откроется очередная сессия и состоится пленарное заседание.

Однако, уже на следующий день нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах (со 2 по 4 февраля).

В частности, работа парламентариев в таком же режиме продлится и на неделе с 7 по 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15-18 февраля состоятся пленарные заседания.

Стоит отметить, что сегодня была самая короткая повестка дня в девятом созыве Рады. Нардепы не работали в режиме пленарных заседаний, они заслушали министров и зачитывали депутатские запросы.

Напомним, решение о переносе пленарных заседаний на середину февраля Рада приняла вчера, 27 января.

Ранее стало известно, что только во фракции "Слуга народа" заболели около 20 нардепов также COVID заразились более 40 сотрудников Аппарата Рады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники