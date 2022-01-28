На карантин. Стефанчук закрыл шестую сессию Рады: как будут работать нардепы

Сегодня, 28 января завершилась шестая сессия Верховной рады девятого созыва. Нардепы уходят на карантин из-за вспышки коронавируса до 15 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

"Очередная седьмая сессия Верховной рады Украины начнет свою работу во вторник 1 февраля 2022 года в 10:00. Шестую сессию Верховной рады Украины девятого созыва объявляю закрытой", - сказал спикер ВР Руслан Стефанчук.

Как будут работать нардепы

Впрочем, на следующей неделе, 31 января состоится заседание согласительного совета, после чего 1 февраля откроется очередная сессия и состоится пленарное заседание.

Однако, уже на следующий день нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах (со 2 по 4 февраля).

В частности, работа парламентариев в таком же режиме продлится и на неделе с 7 по 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15-18 февраля состоятся пленарные заседания.

Стоит отметить, что сегодня была самая короткая повестка дня в девятом созыве Рады. Нардепы не работали в режиме пленарных заседаний, они заслушали министров и зачитывали депутатские запросы.