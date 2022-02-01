Відкриття сьомої сесії, створення низки ТСК та премії за ЗНО: порядок денний Ради

Сьогодні, 1 лютого, відкриється сьома сесія Верховної Ради дев’ятого скликання. О 10:00 парламентарі зберуться на пленарне засідання, а вже від завтра, через COVID, працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських групах та фракціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Очікується, що сьогодні Рада ухвалить проект порядку денного сьомої сесії, створити низку ТСК, а також схвалити ухвалу про премії учасникам ЗНО.
Які законопроекти сьогодні розглянуть нардепи:
Крім того, парламентарі мають створити кілька тимчасових слідчих комісій Верховної ради:
Разом з тим, у порядку денному кілька питань щодо ратифікації міжнародних угод та перейменування населених пунктів у Черкаській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях.
Верховна рада чекає Зеленського
Сьогодні, на відкриття сьомої сесії Ради запрошено президента України Володимира Зеленського, повідомив учора спікер парламенту Руслан Стефанчук.
"Завтра у нас відбудеться відкриття чергової сьомої сесії Верховної ради дев'ятого скликання… Ми надіслали листи всім: і президенту України, й іншим особам, яких відповідно до регламенту запрошують на відкриття сесії", - сказав він.
Нагадаємо, завтра Рада йде на карантин через спалах коронавірусу до 15 лютого, детальніше про порядок роботи - в матеріалі РБК-Україна.