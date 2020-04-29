Открытие рынков: решение правительства опубликуют завтра

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение вступит в силу после его опубликования

Постановление Кабинета министров о смягчении карантина и открытии продовольственных рынков будет опубликовано и вступит в силу завтра, 30 апреля. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании Кабинета министров приняли постановление, которое будет завтра опубликована в правительственном курьере. Он также добавил, что после этого работа рынков будет восстановлена.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать критерии работы для объектов, которые будут открываться при ослаблении карантина.

"Потому что мы не должны просто открываться, мы должны четко понимать, при каких условиях пребывания людей на них не будет грозить следующая волна или вспышка эпидемии", - добавил он.

До этого президент Владимир Зеленский заявлял, что некоторые рынки смогут возобновить работу уже с 1 мая. Он также добавил, что продовольственные рынки смогут открыться только при соблюдении всех правил безопасности и противоэпидемических норм. Отметим, на этой неделе по регионам прокатилась волна протестов, на которых предприниматели требовали разрешить работу рынков, поскольку карантин в Украине затянулся.