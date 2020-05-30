Открытие нового корпуса "Охматдета" перенесли на конец июля

Фото: больница "Охматдет"

Он должен был открыться уже послезавтра

Новый корпус детской специализированной больницы "Охматдет" откроют в конце июля из-за карантина в Украине. Корпус собирались открыть уже 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, откроют новый корпус в конце июля. Отмечается, что там уже закончили основные строительные работы.

"Мы обещали отделения в июне. Понимаем - коронавирус и здесь подпортил нам планы", - сообщил президент Владимир Зеленский в субботу, на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19.

Отметим, строительство нового корпуса больницы началось еще в 2011 году, однако в 2013 году его остановили. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 году открыли первый комплекс больницы.

Ранее президент говорил, что 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы, осталось укомплектовать и подключить медицинское оборудование.

Также РБК-Украина писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило трем лицам о подозрении в хищении 30 миллионов гривен при строительстве нового корпуса "Охматдета".

Дело касается поставок технического оборудования в 2013 году, которое поступило в больницу только "на бумаге".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко