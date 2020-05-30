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Відкриття нового корпусу "Охматдиту" перенесли на кінець липня

Новини » Медицина     30.05.2020 - 15:46
Відкриття нового корпусу "Охматдиту" перенесли на кінець липня
Фото: лікарня "Охматдит"

Він повинен був відкритися вже післязавтра

Новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" відкриють наприкінці липня через карантин в Україні. Корпус збиралися відкрити вже 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, відкриють новий корпус наприкінці липня. Відзначається, що там вже закінчили основні будівельні роботи.

"Ми обіцяли відділення в червні. Розуміємо - коронавірус і тут зіпсував нам плани", - повідомив президент Володимир Зеленський у суботу, на селекторній нараді щодо запобігання розповсюдження COVID-19.

Зазначимо, будівництво нового корпусу лікарні почалося ще у 2011 році, проте у 2013 році його зупинили. Після трирічної перерви роботи поновилися у 2016 році, і у 2018 році відкрили перший комплекс лікарні.

Раніше президент говорив, що 1 квітня в новому корпусі закінчили основні будівельні роботи, залишилося укомплектувати й під'єднати медичне обладнання.

Також РБК-Україна писало, що Національне антикорупційне бюро України повідомило трьом особам про підозру у розкраданні 30 мільйонів гривень при будівництві нового корпусу "Охматдиту".

Справа стосується поставок технічного обладнання у 2013 році, яке надійшло в лікарню тільки "на папері".

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України открытиеОхматдит
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