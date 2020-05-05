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По делу о хищениях при строительстве в "Охматдете" сообщили три подозрения

Новости » Общество     05.05.2020 - 19:03
По делу о хищениях при строительстве в "Охматдете" сообщили три подозрения
Фото: больница "Охматдет" (РБК-Украина)

Директору госпредприятия и двум руководителям частных компаний инкриминируют хищение 30 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщила трем лицам подозрение в хищении 30 миллионов гривен при строительстве нового корпуса детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что в хищении подозревают бывшего директора государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд", руководителя частного предприятия-генподрядчика, а также главу предприятия-хранителя оборудования, которое должны были использовать для обустройства больницы.

"В 2013 году подозреваемые в заговоре фактически сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет". На самом деле никакой поставки не произошло, и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно "на бумаге" оборудование предприятие-генподрядчик получил. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которой превышает 30 млн грн", - сообщили в НАБУ.

Действия экс-руководителя "Укрмедпроектбуд" квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины. Руководителям частных компаний инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины. В связи с тем, что местонахождение руководителя предприятия-хранителя неизвестно, он объявлен в розыск.

Напомним, новый корпус "Охматдета" должен открыться 1 июня. В начале апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы.

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