Открытие Диснейленда возле Парижа перенесли из-за коронавируса

В Диснейленде недалеко от Парижа сообщили, что не возобновят свою работу 13 февраля, как планировалось ранее. Причина - ситуация с пандемией коронавируса во Франции.

Об этом сообщили в Диснейленде.

Предварительно, Диснейленд планируют открыть 2 апреля.

Диснейленд во Франции впервые приостановил работу в марте 2020 года. Затем с ограничениями парк снова открыли в июле, но в октябре снова полностью приостановили работу из-за роста количества больных.

Напомним, правительство Франции приняло решение ввести комендантский час на 15 дней. Также будут ужесточены условия въезда для иностранцев. Так, комендантский час во Франции начал действовать с 16 января. Он будет действовать с 18:00 до 6:00.

Кроме того, правительство Франции не позволит ресторанам открыться 20 января, как планировалось ранее. Они будут закрытыми еще несколько недель в связи с увеличением количества новых случаев COVID.