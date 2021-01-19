ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Открытие Диснейленда возле Парижа перенесли из-за коронавируса

Автор: Даша Харченко

В Диснейленде недалеко от Парижа сообщили, что не возобновят свою работу 13 февраля, как планировалось ранее. Причина - ситуация с пандемией коронавируса во Франции.

Об этом сообщили в Диснейленде.

Предварительно, Диснейленд планируют открыть 2 апреля.

Диснейленд во Франции впервые приостановил работу в марте 2020 года. Затем с ограничениями парк снова открыли в июле, но в октябре снова полностью приостановили работу из-за роста количества больных.

Самые читаемые новости

Напомним, правительство Франции приняло решение ввести комендантский час на 15 дней. Также будут ужесточены условия въезда для иностранцев. Так, комендантский час во Франции начал действовать с 16 января. Он будет действовать с 18:00 до 6:00.

Кроме того, правительство Франции не позволит ресторанам открыться 20 января, как планировалось ранее. Они будут закрытыми еще несколько недель в связи с увеличением количества новых случаев COVID.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусФранция