Власти Франции отменяют ослабление карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Франции не позволит открыться ресторанам 20 января, как планировалось ранее. Они будут закрытыми еще несколько недель в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает телеканал RTL.

Как сообщается, правительство уже приняло соответствующее решение, и дата открытия, обещанная президентом Эммануэлем Макроном еще в конце ноября, перенесена. Премьер-министр страны Жан Кастекс готовится до официального объявления этого решения во время пресс-конференции в ближайшие дни.

Отмечается, что меры помощи ресторанам будут продолжены до тех пор, пока это необходимо.

Напомним, во Франции в коммуне Льерон 2 января завершилась подпольная рейв-вечеринка, которую полиция не могла разогнать больше суток. Первая попытка полиции разогнать собрание закончилась неудачно. Участники вечеринки сожгли один из автомобилей жандармов, а полиция вызвала подмогу.

Также РБК-Украина писало, что власти Франции с субботы, 2 января, усилили карантин в части регионов. Комендантский час усугубляют в 15 департаментах, где уровень распространения коронавируса наиболее высокий.