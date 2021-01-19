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Відкриття Діснейленду біля Парижу перенесли через коронавірус

Автор: Даша Харченко

У Діснейленді поблизу Парижа повідомили, що не відновлять свою роботу 13 лютого, як планувалося раніше. Причина - ситуація з пандемією коронавірусу у Франції.

Про це повідомили у Діснейленді.

Попередньо, Діснейленд планують відкрити 2 квітня.

Діснейленд у Франції вперше призупинив роботу в березні 2020 року. Потім із обмеженнями парк знову відкрили в липні, але в жовтні знову повністю призупинили роботу через зростання кількості хворих.

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Нагадаємо, уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину на 15 днів. Також будуть посилені умови в'їзду для іноземців. Так, комендантська година у Франції почала діяти з 16 січня. Він діятиме з 18:00 до 6:00.

Крім того, уряд Франції не дозволить ресторанам відкритися 20 січня, як планувалося раніше. Вони будуть закритими ще кілька тижнів у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків COVID.

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