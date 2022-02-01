Стефанчук открыл седьмую сессию Рады

Новую сессию Рады открыл спикер парламента Руслан Стефанчук.

На заседание пришел президент Украины Владимир Зеленский.

Как ожидается, сегодня Рада примет проект повестки дня седьмой сессии, примет решение о создании ряда ВСК, а также премий участникам ВНО.

В частности, парламентарии планируют рассмотреть создание ВСК по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма, фактов коррупции на госпредприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, а также убийства судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области Александра Лободенка и городского главы Кременчуга Олега Бабаева.