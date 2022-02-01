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Открытие седьмой сессии, создание ряда ВСК и премии за ВНО: повестка дня Рады

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 08:32
Открытие седьмой сессии, создание ряда ВСК и премии за ВНО: повестка дня Рады Фото: парламент открывает седьмую сессию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 февраля, откроется седьмая сессия Верховной рады девятого созыва. В 10:00 депутаты соберутся на пленарное заседание, а уже завтра, через COVID, будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских группах и фракциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Ожидается, что сегодня Рада примет проект повестки дня седьмой сессии, создать ряд ВСК, а также принять решение о премии участникам ВНО.

Какие законопроекты сегодня рассмотрят нардепы:

  • 6524 - о внесении изменения в пункт 1 Постановления Верховной рады Украины от 1 декабря 2021 года № 1919-IX "О присуждении ежегодной Премии Верховной рады Украины самым лучшим участникам ВНО по результатам обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год";
  • 6354 - о внесении изменений в закон о полном общем среднем образовании, о расширении возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса;
  • 6445 - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приоритетных направлений развития науки и техники и инновационной деятельности.

Кроме того, парламентарии должны создать килька временных следственных комиссий Верховной рады:

  • 4657 - относительно расследования фактов, которые способствовали временной оккупации Крыма;
  • 5196 - относительно расследования фактов коррупции на госпредприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины;
  • 5763 - расследование фактов коррупции и возможной другой противозаконной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в городе Киеве во время реализации инфраструктурных проектов и социально-экономических программ, в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности;
  • 6428 - по вопросам расследования убийства судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области Александра Лободенка и городского головы Кременчуга Олега Бабаева.

Вместе с тем, в повестке дня несколько вопросов о ратификации международных соглашений и переименования населенных пунктов в Черкасской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях.

Верховная рада ждет Зеленского

Сегодня, на открытие седьмой сессии Рады приглашен президент Украины Владимир Зеленский, сообщил вчера спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Завтра у нас состоится открытие очередной седьмой сессии Верховной рады девятого созыва... мы направили письма всем: и президенту Украины, и другим лицам, которых в соответствии с регламентом приглашают на открытие сессии", - сказал он.

    Напомним, завтра Рада идет на карантин из-за вспышки коронавируса до 15 февраля, Подробнее о порядке работы - в материале РБК-Украина.

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