Откроют ли пляжи в Киеве: в КГГА ответили

В Киеве пляжный сезон пока открывать не собираются. Хотя обслуживание пляжей и зон отдыха проводят в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

"На территориях пляжей и зон отдыха Киева начнут обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют", - говорится в сообщении.

В то же время, обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах. В настоящее время проводятся лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды.