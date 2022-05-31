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Чи відкриють пляжі в Києві: в КМДА дали відповідь

Фото: пляжі у Києві (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві пляжний сезон поки відкривати не збираються. Хоча обслуговування пляжей і зон відпочинку проводять у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА.

"На територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять", - йдеться в повідомленні.

Водночас обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях. Наразі проводяться лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води.

Як повідомлялося, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

Нагадаємо, раніше в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк про те, що пляжі в регіоні нібито розмінували.

Зазначимо, напередодні в Одеській затоці виявили морську міну, що спливла. Контрольованим підривом її знешкодили.

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Київ