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Откровенная ложь и пропаганда: США отреагировали на заявление РФ о разработке химоружия

Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты в среду опровергли обвинения России в том, что Вашингтон руководит лабораториями биологического оружия в Украине. Вашингтон назвал эти заявления "смешными" и "откровенной ложью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В заявлении, обнародованном в среду, спикер Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Россия "придумывает ложные поводы, пытаясь оправдать собственные ужасающие действия в Украине".

Представитель Пентагона Джона Кирби заявил, что российские обвинения абсурдны и смешны.

"Нет ничего такого. Это классическая российская пропаганда", - заявил он.

В среду представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у России якобы есть документы, свидетельствующие, что украинское Министерство здравоохранения приказало уничтожить образцы чумы, холеры, сибирской язвы и других возбудителей до 24 февраля, когда российские войска вошли в Украину.

В Белом доме заявили, что Россия может готовиться к применению химического или биологического оружия. Операция может быть проведена под чужим флагом.

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Вторжение России в Украину