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Отклонился от собственной стратегии: США обвинили Китай в наращивании ядерного арсенала

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в быстрых темпах наращивания ядерного арсенала. Страна продолжает отклоняться от собственной стратегии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена во время 28-го Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Пекин, игнорируя многолетнюю ядерную стратегию, продолжает быстрыми темпами наращивать арсенал.

Вместе с другими странами Блинкен призвал Китай к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также чиновник напомнил о провокационном поведении страны в Южно-Китайском море и ряде нарушений прав людей в отдельных районах Китая.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что на территории Китая зафиксировали работы по строительству шахт для ядерных ракет.

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