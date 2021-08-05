Китай строит более 200 новых шахт для ядерных ракет, - FT

На территории Китая заметили работы по строительству новых шахт для ядерных ракет. Китай сейчас строит более 200 новых шахт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Китай строит в 10 раз больше шах для межконтинентальных баллистических ракет, чем имеется на его территории сейчас.

Эксперты по ядерному оружию Мэтт Корда и Ханс Кристенсен рассказали, что на территории Синьцзяна обнаружили площадку для строительства ракетных шахт площадью 800 квадратных метров. По словам экспертов, это наиболее значительное расширение ядерного арсенала Китая за всю его историю.

Как отметили эксперты, расширение количества ядерных боеголовок позволит Китаю обойти Россию по размеру арсенала межконтинентальных баллистических ракет, а также составит не меньше половины от всех американских ядерных ракет.