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Відхилився від власної стратегії: США звинуватили Китай у нарощенні ядерного арсеналу

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у швидких темпах нарощування ядерного арсеналу. Країна продовжує відхилятися від власної стратегії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена під час 28-го Регіонального форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії, Пекін, ігноруючи багаторічну ядерну стратегію, продовжує швидкими темпами нарощувати арсенал.

Разом з іншими країнами Блінкен закликав Китай до повної денуклеаризації Корейського півострова.

Також посадовець нагадав про провокаційну поведінку країни в Південнокитайському морі й низку порушень прав людей в окремих районах Китаю.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на території Китаю зафіксували роботи з будівництва шахт для ядерних ракет.

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