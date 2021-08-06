Відхилився від власної стратегії: США звинуватили Китай у нарощенні ядерного арсеналу

Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у швидких темпах нарощування ядерного арсеналу. Країна продовжує відхилятися від власної стратегії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена під час 28-го Регіонального форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії, Пекін, ігноруючи багаторічну ядерну стратегію, продовжує швидкими темпами нарощувати арсенал.
Разом з іншими країнами Блінкен закликав Китай до повної денуклеаризації Корейського півострова.
Також посадовець нагадав про провокаційну поведінку країни в Південнокитайському морі й низку порушень прав людей в окремих районах Китаю.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на території Китаю зафіксували роботи з будівництва шахт для ядерних ракет.