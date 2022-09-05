Отказались от участия в боевых действиях. На юге оккупанты устроили бунт
Российские оккупанты на юге Украины устроили бунт. Они отказались участвовать в боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях", - отметили наши воины.
В ОК "Юг" рассказали, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.
Против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, их вывезено с позиций.
Напомним, украинские военные в течение 4 сентября неоднократно мощно били по оккупантах на юге. В результате действий ВСУ был поражен пункт управления, а также уничтожено много живой силы и техники врага.
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