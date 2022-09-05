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Отказались от участия в боевых действиях. На юге оккупанты устроили бунт

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 03:18
Отказались от участия в боевых действиях. На юге оккупанты устроили бунт Фото: Оккупанты устроили бунт на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты на юге Украины устроили бунт. Они отказались участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях", - отметили наши воины.

В ОК "Юг" рассказали, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.

Против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, их вывезено с позиций.

Напомним, украинские военные в течение 4 сентября неоднократно мощно били по оккупантах на юге. В результате действий ВСУ был поражен пункт управления, а также уничтожено много живой силы и техники врага.

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