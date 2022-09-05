Відмовились від участі у бойових діях. На півдні окупанти влаштували бунт

Російські окупанти на півдні України влаштували бунт. Вони відмовилися брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях", - зазначли наші воїни.

В ОК "Південь" розповіли, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.

Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.