Відмовились від участі у бойових діях. На півдні окупанти влаштували бунт
Російські окупанти на півдні України влаштували бунт. Вони відмовилися брати участь у бойових діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях", - зазначли наші воїни.
В ОК "Південь" розповіли, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.
Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.
Нагадаємо, українські військові протягом 4 вересня неодноразово потужно били по окупантах на півдні. Внаслідок дій ЗСУ було вражено пункт управління, а також знищено багато живої сили та техніки ворога.
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