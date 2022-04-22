После отказа от российского газа Германия потеряет 5% ВВП, - Бундесбанк

Немедленный отказ Германии от импорта российского газа может стоить стране 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году, свидетельствуют оценки Бундесбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина с сылкой на Bundesbank .

В ежемесячном обзоре, опубликованном центробанком ФРГ, отмечается, что дальнейшая эскалация конфликта в Украине и введение эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ отнимет 5% от темпов роста ВВП Германии, прогнозируемых на 2022 год.

При таком сценарии экономика ФРГ снизится на 2% в текущем году, а инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3% по германским стандартам, ускорится до 8,8%, отмечает Бундесбанк.

Таким образом, экономика страны может оказаться в одной из самой масштабных за последние несколько десятилетий.

Мартовский прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) предполагал увеличение ВВП ФРГ на 3% в текущем году.