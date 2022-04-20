ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бывший глава МИД ФРГ признал ошибки относительно "Северного потока-2"

Новина українською →
Германия, Среда 20 апреля 2022 06:47
Бывший глава МИД ФРГ признал ошибки относительно "Северного потока-2" Фото: Бывший министр иностранных дел и экс-министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль (facebook.com/sigmar.gabriel)
Автор: Роман Мирончук

Бывший министр иностранных дел и экс-министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль, который отвечал за продвижение газопровода "Северный поток-2", признал свои ошибки - например, что Германия не слушала восточноевропейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Габриэля в интервью немецкому изданию Die Welt.

Габриэль долго защищал газопровод. В 2015 году он сказал: "Северный поток-2 отвечает интересам Германии, я согласен с канцлером. С точки зрения европейского суверенитета США это не касается".

После полномасштабного вторжения России в Украину Габриэль совсем по-другому оценивает "Северный поток-2".

"Было ошибкой не прислушаться к восточноевропейцам, когда они возражали против "Северного потока-2". Это была и моя ошибка", заявил Зигмар Габриэль.

При этом он отметил, что неправильно возлагать на Социал-демократическую партию Германии и ее политику единоличную ответственность за сильную энергетическую зависимость Германии от российского природного газа.

Решение продолжать расширять отношения с РФ после аннексии Крыма Габриэль объяснил тогдашними надеждами на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины.

"Вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен "Северный поток-2", - добавил он.

Напомним, что 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение остановить сертификацию "Северного потока-2" в связи с обострением российского кризиса.

Ранее, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что его поддержка "Северного потока-2" была ошибкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Северный поток-2
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Спикер Минобороны Александр Мотузяник: Решающая битва за Украину уже началась
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Спикер Минобороны Александр Мотузяник: Решающая битва за Украину уже началась